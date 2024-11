Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen skriver i sin ukeskommentar at det er duket for en uke med oppgang i de globale aksjemarkedene, for det meste drevet av amerikanske aksjer, etter en nedkjøling i aksjemarkedene denne uken.

Siden Trump-seieren er amerikanske aksjer opp 5 prosent, mens både aksjer i Europa og Framvoksende økonomier er noe ned.

Tollsatser i fokus

I kommentaren skriver strategene at det store spørsmålet i aksjemarkedet om dagen er hvor mye den kommende presidenten Donald Trump kommer til å øke tollsatsene.

«Trump har utnevnt flere «proteksjonister» til viktige posisjoner, men det kan se ut som en «Wall Street»-type blir finansminister. Kanskje vil Trump finne ut hvor langt han gå uten å ramme aksjemarkedet?», heter det i rapporten.

De skriver videre at utsikter til høyere tollsatser ikke er bra for europeiske aksjer, som sakker akterut sammenlignet med amerikanske aksjer. Som prikken over i-en tyder bedriftsundersøkelser fra eurosonen på fallende aktivitet.

Tror ikke på handelskrig

Ifølge Nordea er det sannsynlig at endringer i amerikansk politikk kan gi store effekter på økonomi og inntjening. De skriver imidlertid at de potensielt positive endringene, som dereguleringer og skattekutt, vil kunne komme amerikanske aksjer til gode.

En potensiell handelskrig vil derimot ramme alle, og kanskje Europa hardere enn USA, skriver dem, ettersom eksportsektoren utgjør en større andel av økonomien i Europa enn i USA. Likevel skriver de at «ingen tror på full handelskrig».

«De fleste økonomiske analysemiljøene legger til grunn at vi får en mer moderat økning i tollsatser enn Trump selv har kommunisert, men understreker at usikkerheten er stor. Skulle USA øke alle tollsatser i tråd med Trumps budskap vil det trolig utløse en full handelskrig. Det er ikke bra for amerikansk økonomi og inntjening i selskapene», skriver strategene.