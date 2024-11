Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Ledelsen i XXL investerte egne penger i sportskjedens nye investeringsprogram for styre og ledelse for å vise at de trodde på selskapet. På ett år har verdiene stupt 88 prosent.

Konsernsjef Freddy Sobin investerte 4 millioner egne kroner. Nå er de verdt bare 460.000. Totalt satset ledelsen 8,5 millioner kroner, og igjen er bare rundt én million kroner.

Norske eiere skvises ut. I en ny rapport fra Menon Economics pekes det på at eierbeskatningen har økt med 108 prosent siden 2021, og at Norge må forvente at utenlandske investorer tar over for de norske.

Kun fem OECD-land har høyere skattetrykk enn Norge nå, men ingen av de fem landene har formuesskatt. Og nettopp det er spikeren i kista. Det mener Ole Erik Almlid, leder av NHO, som har bestilt rapporten.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, åpner for rentekutt i Norge før jul. I hvert fall tror han på raskere rentekutt utover våren enn det Norges Bank har varslet til nå.

Han peker på at norsk inflasjon har vært tilnærmet på «normale» nivåer i et halvt år allerede. Videre er lønnsveksten raskt på vei ned, og i det siste har også kronen styrket seg, slik at faren for høy importert inflasjon avtar.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om avisen Nationen. Sjefredaktør Jannicke Engan liker ikke at vi har stemplet Jon Almaas som deltidsbonde, som ikke har noen grunn til å klage.

Når Almaas tjener 7–8 millioner kroner, som åpenbart må ta litt tid, bør han ikke klage på for lav inntekt fra kornproduksjon som gjøres unna på noen uker.

Nationen får årets komipris når avisen taler deltidsbøndenes sak og hevder at Almaas nettopp viser hvorfor bønder trenger flere inntektskilder, skriver Hegnar.

