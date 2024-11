Else Sundfør blir Nordnets nye spareøkonom. Der går hun fra starten av januar inn i et team sammen med Roger Berntsen og Mads Johannesen.

Sundfør er utdannet maskiningeniør med en mastergrad innen fornybar energi fra NTNU, og har flere års erfaring fra offshore-bransjen gjennom ulike roller hos SLB (tidligere Schlumberger). Hun kommer nå sist fra en stilling hos McKinsey.

Instagram

De siste fire årene har Sundfør, ved siden av en fulltidsjobb, brukt mye tid på å formidle sparing og investering gjennom Instagram-kontoen InvestNorway. Der gir hun tips om aksjer, fond og pensjon til over 27.000 følgere.

Ifølge Nordnet startet hun for alvor med egne investeringer mens hun jobbet offshore, og de siste fire årene har hun bygget opp en solid portefølje og bred kunnskap om aksjer, fond og pensjon.

– Jeg ble raskt lei av å stå utenfor samtalene på boreriggen, som ofte handlet om aksjemarkedet. Derfor bestemte jeg meg for å begynne å investere for å lære mer om faget. På veien har jeg lært av feil, hatt flaks og tatt smarte valg. Jeg er heller ikke redd for å dele mine personlige erfaringer for å inspirere andre – det tror jeg er litt unikt, sier Sundfør i en kommentar.

Landssjef for Nordnet Norge, Mari Rindal Øyen, trekker frem at Nordnet har et stort engasjement for å inspirere og dele kunnskap om sparing og investering.

– Jeg har fulgt Else over tid og er svært imponert over hennes reise. Hennes evne til å formidle og engasjere er inspirerende, og hun passer perfekt inn i teamet vårt. Vi gleder oss til at flere av våre nåværende og fremtidige kunder får bli kjent med Else og tror hun vil tilføre noe nytt til den norske spare- og investeringsdebatten