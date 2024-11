Nærmer seg våpenhvile i Midtøsten

En høytstående israelsk tjenestemann uttalte mandag at Israels regjering vil møtes tirsdag for å godkjenne en våpenhvileavtale med Hizbollah. Samtidig opplyste en libanesisk tjenestemann at Washington hadde informert Beirut om at en avtale kunne bli kunngjort «innen få timer», det skriver Reuters.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Axios rapporterte, med henvisning til en ikke-navngitt høytstående amerikansk tjenestemann, at Israel og Libanon har kommet til enighet om betingelsene for en avtale.

Nærmer seg avtale

«Vi mener vi har en avtale. Vi står ved målstreken, men har ennå ikke passert den. Israels regjering må godkjenne avtalen på tirsdag, og det er alltid en risiko for at noe kan gå galt frem til da,» uttalte en amerikansk tjenestemann til Axios.

Axios skriver at mer enn 3.500 libanesere har blitt drept, i tillegg er det over 15.000 som har blitt skadet gjennom det siste året med kamper.

Det forventes at avtalen vil tas opp på et møte i det israelske kabinettet tirsdag. Benjamin Nethanyahus sitt kontor har avstått å svare på ryktene enn så lenge. Regjeringens talsperson, David Mencer, uttaler at Israel er i ferd med å komme nærmere en avtale.

«Vi beveger oss i retning av en avtale, men det gjenstår fortsatt noen spørsmål som må løses,» uttalte den israelske regjeringens talsperson, David Mencer.



USA har den siste tiden presset på for en avtale som skal få slutt på konflikten mellom Israel og Iran-støttede Hizbollah. Konflikten oppsto parallelt med krigen mellom Hamas og Israel, men har eskalert kraftig de siste to månedene. Eskaleringen har ført til en økt frykt for en større krig i Midtøsten.