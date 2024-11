Svenske og finske myndigheter har identifisert et kinesisk skip ankret opp nordøst for Danmark som en mulig forbindelse til skader på datakabler i Østersjøen. Skipet omtales som «av interesse» i deres pågående etterforskning, det skriver Bloomberg.

Det kinesiske bulkskipet Yi Peng 3 befant seg i nærheten av de to kablene som forbinder de nordiske landene med Tyskland og Litauen da skadene oppsto tidligere denne måneden. Skipet har siden tirsdag vært ankret opp ved Jylland. Hendelsene etterforskes av svensk og finsk politi som mulige forsettlige handlinger.

Mattias Lindholm fra Kystvakten i Sverige sa over telefon til Bloomberg at de følger med på skipet.

«Vi utfører oppdrag på vegne av påtalemyndigheten i Sverige og svensk politi, vi følger med på hva skipet gjør og hvor det eventuelt beveger seg når det setter kurs,» sa Lindholm.

Dronebilder fra Danmarks nasjonale kringkaster DR viste forrige uke at en av ankerne på Yi Peng 3 var ødelagt. Før skipet ankret, hadde to danske piloter vært ombord, ifølge en talsperson for Danpilot.

Den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius uttalte forrige uke at hendelsene må etterforskes som sabotasje, mens den danske statsministeren Mette Frederiksen sa at hun ikke ville bli overrasket om det viste seg å være tilfelle. Kina har så langt avvist anklagene om sabotasje.