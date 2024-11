Warren Buffett har et råd til alle foreldre, «uansett om de har beskjedne eller betydelige formuer»: La barna dine lese testamentet ditt før du signerer det, skriver CNBC.

Warren Buffett (94), adm. direktør i Berkshire Hathaway har i skrivende stund en formue på over 150 milliarder dollar ifølge Forbes.

Viktig med åpenhet

Buffett, også kjent som «Orakelet fra Omaha», mener barna bør forstå logikken bak testamentet ditt. Det sier mannen som har valgt å gi bort mer enn 99 prosent av formuen sin.

«Sørg for at hvert barn forstår både logikken bak beslutningene dine og ansvaret de vil få når du går bort,» skrev Buffett i et brev mandag.



Han peker også på viktigheten av å lytte på barna, og viktigheten av å gjøre det før det er for sent.

«Hvis noen har spørsmål eller forslag, lytt nøye og ta til deg de som virker fornuftige,» skrev Buffett.

«Du vil ikke at barna dine skal spørre om «Hvorfor?» om testamentariske avgjørelser når du ikke lenger kan svare,» fortsatte han.



Enig med Buffett

Douglas Boneparth, en sertifisert finansiell planlegger, er enig med Buffetts anbefaling. Han mener en slik tilnærming kan være med på å styrke relasjonen mellom generasjonene.

«Dette er vanskelige samtaler å ta, men de er meningsfulle og kan, når de håndteres riktig, styrke relasjoner,» sa Boneparth, president og grunnlegger av Bone Fide Wealth i New York City.

Boneparth sier at enkelte foreldre er redd for å skuffe barna sine, eller få tilbakemeldinger på at beslutningen er urettferdig. Han mener det i seg selv understreker viktigheten av å diskutere nettopp dette temaet.

«Barnas fantasi kan løpe løpsk med hva de tror de bør få,» fortsatte han.