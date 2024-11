Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.460,87, ned 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Knallrødt

Norske Skog faller hele 18,11 prosent til 19,90 kroner. Selskapet meldte i morges at Miljødirektoratet har gitt forhåndsvarsel om et eventuelt vedtak om å ekskludere Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs fra deltakelse i EUs kvotehandelssystem i perioden 2026 til 2030. Det innebærer at fabrikkene ikke vil bli tildelt frikvoter fra EUs kvotehandelssystem i denne perioden.

– Dette er et betydelig tilbakeslag for bærekraftig industri og svært skuffende for alle som har investert i og prioritert overgangen fra fossile brensler til fornybar energi, sier konsernsjef Geir Drangsland i en kommentar.

XXL raser 20,56 prosent til 7,40 kroner. Sportsgiganten blir priset til latterlige 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Opptur

En av aksjene som ligger øverst på vinnerlisten er BerGenBio, som styrkes 21,10 prosent til 15,38 kroner på høyt volum. Selskapet melder tirsdag at de skal holde en presentasjon under DNB Nordic Healthcare Conference senere i dag.

MPC Container Ships fortsetter å levere sterke resultater i et brennhett containerskipmarked, og klatrer 0,43 prosent til 23,26 kroner etter å ha lagt frem sine tredjekvartalstall.

Selskapet la frem et resultat på 63,7 millioner dollar på bunnlinjen, mot 68,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Også Cadeler har lagt frem tall, og aksjen stiger 0,45 prosent til 67,50 kroner. Selskapet fikk en EBITDA i tredje kvartal på 48 millioner euro, mot en ventet EBITDA på 49 millioner.

Christen Sveaas har gjennom Kistefos og Kistefos Investment økt eierandelen i Solstad Offshore til 20,23 prosent. Solstad-aksjen stiger 5,78 prosent til 44,68 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen opp 0,15 prosent til 73,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,07 prosent til 68,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen falt mandag ettermiddag etter en artikkel fra Axios, som hevdet at Israel og Libanon skal ha inngått en avtale om å avslutte konflikten mellom Israel og Hizbollah.

«Vi tror vi har en avtale. Vi er på mållinjen, men vi har ikke passert den ennå. Det israelske kabinettet må godkjenne avtalen på tirsdag, og noe kan alltids gå galt inntil det», sa en amerikansk tjenestemann til avisen.

Equinor faller 0,61 prosent til 269,55 kroner, mens Aker BP er ned 0,48 prosent til 227,60 kroner. Vår Energi svekkes 0,43 prosent til 37,00 kroner.