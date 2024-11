Sveaas kjøper seg opp i Solstad Offshore

Christen Sveaas-selskapet Kistefos og søsterselskapet Kistefos Investment har kjøpt 598.329 aksjer i Solstad Offshore.

Etter transaksjonen eier Kistefos-selskapene totalt 16,7 millioner aksjer i Solstad, tilsvarende en eierandel på 20,23 prosent.

Sveaas er dermed nest største eier i Solstad, etter Kjell Inge Røkkes Aker Capital, med en eierandel på 32,9 prosent.

Strid

De to milliardærene, Røkke og Sveaas, har det siste året imidlertid kranglet om Solstad.

I refinansieringen av Solstad Offshore ble 35 av 43 skip overført til nyopprettede Solstad Maritime, og aksjonærene i Solstad Offshore fikk en rett til å tegne maksimalt 13,6 prosent av aksjene i det nyopprettede selskapet. Solstad Offshore fikk 27,3 prosent av aksjene i Solstad Maritime i bytte mot skipene.

Kistefos har ment at Solstads flåte ble overført til en betydelig underpris, og at aksjonærfellesskapet dermed er blitt ulovlig forskjellsbehandlet til fordel for Aker Capital.

I september kunne vi melde at Sveaas hadde fått med seg over 50 aksjonærer til å bli med på et gruppesøksmål mot Solstad Offshore og Aker Capital. For knappe to uker siden ble det imidlertid kjent at Oslo tingrett har avslått Sveaas' ønske om et gruppesøksmål.

Sveaas' Kistefos har tidligere uttalt at selskapet vil gå videre med søksmålet uavhengig av om det blir et gruppesøksmål.

Aker har derimot på sin side hele tiden ment at søksmålet er grunnløst.

«Aker bestrider som kjent at det er et grunnlag for søksmål. Vi har levert vårt tilsvar», skrev kommunikasjonssjef i Aker, Atle Kigen, i en SMS til Finansavisen tidligere i høst.