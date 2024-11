– Fra 666 i 2009 til 6.666 i 2025

Bank of America tror den brede amerikanske indeksen S&P 500 ender på 6.666 poeng ved slutten av 2025. I notatet bruker de tittelen: «From 666 in 2009 to 6666 in 2025».

Teamet for aksjer og kvantitativ strategi, ledet av Savita Subramanian, gir ni grunner til hvorfor indeksen burde stige. En rekke av grunnene er knyttet til påtroppende president Donald Trump og politikken hans. Ellers er rentekutt, gunstige sykluser og akselererende profitt hos selskaper også blant punktene.

«Skifte fra at alle bruker penger på teknologi til at teknologisektoren bruker penger på alt», er også et punkt.

Mot 2025 er banken overvekt på finans, forbrukervarer, materialer, eiendom og forsyningstjenester.

Deutsche Bank: 7.000 poeng

Deutsche legger seg høyt og lander på 7.000 poeng innen årsslutt 2025. Det impliserer rundt 17 prosent oppgang for indeksen, skriver Bloomberg.

S&P 500 handler omtrent til 24 ganger fremtidig pris til inntjening (forward P/E). Det er berettiget, ifølge Deutsche-strateg Bankim Chadha.

Trump-administrasjonens politikk kan bli både støttende og hemmende for vekst, avhengig av hvordan tiltak blir implementert, mener Chadha.

Politikken vil også sannsynligvis minne om Trumps første periode, der skattereduksjoner og deregulering var første prioritet, etterfulgt av tollsatser.