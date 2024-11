Egersund-reder og investor Frode Teigen, Belships' desidert største eier, har igangsatt en prosess for å evaluere strategiske alternativer knyttet til sitt eierskap i tørrlastrederiet. Det kommer frem i en melding fra selskapet etter børsslutt tirsdag.

Teigen eier, gjennom selskapene Kontrari og Kontrazi, 54 prosent av de utestående aksjene i Belships i Oslo, verdsatt til over 2,3 milliarder kroner. Totalavkastningen inkludert utbytter på drøye 8,8 prosent så langt i år, og aksjen sluttet tirsdag på 17,18 kroner. Midt på dagen onsdag var den marginalt opp.

Fearnley Securities er engasjert som Kontraris finansielle rådgiver og har ifølge meldingen mottatt signaler om at nå det verserer rykter om den pågående prosessen.

Det skal foreløpig ikke være tatt noen beslutning om salg eller andre strategiske alternativer knyttet til Teigens eierandel i Belships.

«Det er ingen garanti for at prosessen vil resultere i en transaksjon, strategisk endring eller annet utfall. Hverken Kontrari eller Belships har til hensikt å komme med ytterligere kunngjøringer før det blir vurdert som nødvendig», heter det.

Frode Teigen kjøpte 30,2 prosent av aksjene i Belships fra rederiets daværende storaksjonær Sverre Jørgen Tidemand høsten 2018. Den gangen betalte han 7 kroner pr. aksje.

Siden har selskapet gjennomgått en kraftig vekst med kjøp av en rekke nye skip etter at Teigen la sin egen tørrlastvirksomhet, Lighthouse, inn i Oslo-rederiet.

ÅPNER FOR MULIG SALG: Belships-eier Frode Teigen. Foto: Akva Group

– «Business as usual»

Belships-sjef Lars Christian Skarsgård sier til Finansavisen at prosessen hovedaksjonæren har igangsatt ikke har noe innvirkning på driften.

– For selskapet er det «business as usual». Dersom det er interesse for selskapet til glede for aksjonærene så er vi her for å bistå og har ingen problemer med det. Vi er et godt «case» og børskursen har vært lav i forhold til reelle verdier, sier Skarsgård.

Tørrlastrederiet endte tredje kvartal med et resultat på 17,9 millioner dollar før skatt, opp fra 15,3 millioner dollar i samme periode året før.



Resultatet inkluderte ekstraordinære gevinster på omtrent 6 millioner dollar knyttet til salgene av to skip og omorganiseringen av driften på forsommeren.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag endte på 16.724 dollar i kvartalet.