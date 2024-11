De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle med oppgang tirsdag. Nasdaq-indeksen steg 0,62 prosent. Dow Jones steg 0,28 prosent, mens S&P 500 steg med 0,57 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,67 prosent til 14,21.

Mandag kveld oppfordret Trump til en 25 prosent toll på produkter fra Mexico og Canada, i tillegg til en tilleggstoll på 10 prosent på kinesiske varer.

«Wall Street ser ut til å ta det med ro fordi investorene ikke tror at satsene faktisk blir implementert. Nyhetene balanseres også ut av greie resultater fra selskapene på børsen», sier Adam Crisafulli fra Vital Knowledge.

Apple steg 0,96 prosent til 235,12 dollar. Amazon steg 3,22 prosent til 207,93 dollar, mens Netflix steg 0,81 prosent 872,6 dollar. Meta steg 1,46 prosent til 573,54 dollar, mens Google-eier Alphabet steg 0,88 prosent til 169,12 dollar. Nvidia steg 0,66 prosent til 136,92 dollar.

Dagens bevegelser

Kohl’s får hard medfart i aksjemarkedet etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I tredje kvartal omsatte varehuskjeden for 3,51 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,20 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet at selskapet skulle omsette for 3,64 milliarder dollar og få et resultat på 0,28 dollar pr. aksje. Aksjen stupte 17,5 prosent i åpningsminuttene.

Amgen falt nesten 5 prosent, noe som er det største fallet siden oktober 2000. Nedgangen kommer etter at selskapets resultater fra en mellomfase-studie kalt MariTide ble publisert. Resultatene viste at pasienter gikk ned 20 prosent av vekten etter ett års bruk. Det var lavere enn forventningene som lå på 25 prosent.