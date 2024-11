Sjeføkonom om Trump-grep: – Egentlig har jeg litt sans for det

Natt til tirsdag varslet Donald Trump høye tollsatser fra nabolandene Canada og Mexico, i tillegg til Kina, fra første dag på jobben i Det hvite hus.

– Den 20. januar blir en av mine første presidentordre å signere alle nødvendige dokumenter for å legge 25 prosent toll på alle produkter som kommer til USA fra Mexico og Canada, skrev Trump på sin egen sosiale plattform Truth Social.

Ifølge den påtroppende presidenten skal de nye tollsatsene opprettholdes frem til landene tar grep for å stanse strømmen av narkotika, spesielt fentanyl, og innvandrere. For Kina varsler han 10 prosent ekstratoll på alle varer inntil landet stanser strømmen av fentanyl til USA.

– Det er en ren narko- og illegal innvandrings-straff som det antakelig ikke blir noe av, sier sjeføkonomen i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, til Børsen.

– Egentlig har jeg litt sans for det. Dette sier han to måneder før han blir president, slik at de har litt tid på seg til å rydde opp, påpeker han.

Sjeføkonomen mener at Trumps meldinger i seg selv ikke gir så stor grunn til å være urolig for den internasjonale økonomien.

– Dette burde ikke bekymre finansselskapene så mye, annet enn at det viser at han mener alvor, sier Andrassen til avisen.

Dersom det utvikler seg til full handelskrig, mener imidlertid Eika-økonomen at vi alle vil tape.

– Bakteppet her er den langsiktige rivaliseringen mellom Kina og USA. Det er et veldig foruroligende økonomisk spill. Hvis det resulterer i krig, blir det tredje verdenskrig, sier Andreassen til Børsen.