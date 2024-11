Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 19.105,88 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 44.891,91 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 6.011,08 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 13,97.

Både Dell, Autodesk og HP har vært ute med guidinger som blir dårlig mottatt i markedet. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjene henholdsvis 11,4 prosent, 7,2 prosent og 6,1 prosent.

Makro

BNP-veksten i USA var 2,8 prosent på årsbasis i tredje kvartal, ifølge nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis. Trading Economics forventet en BNP-vekst på 2,8 prosent. I andre kvartal var BNP-veksten på 3,0 prosent.

Samtidig melder det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, såkalt jobless claims, var 213.000 personer i forrige uke. Her var det ventet 216.000 søkere.

Ifølge Marketwatch er dagens jobless claims-tall det laveste på syv måneder.

«Hvorvidt den amerikanske sentralbanken vil kutte renten på nytt, er ikke lenger en selvfølge basert på dataene som har kommet inn siden forrige møte», skriver analytiker Roger Berntsen onsdagens rapport fra Nordnet.