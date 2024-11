Schibsted refses av Finanstilsynet

Det er regnskapsføringen etter egenkapitalmetoden av investeringen i datterselskapet Adevinta som er problemet. Finanstilsynet peker spesielt på to forhold.

Punkt nummer en omfatter bruken av de nyeste regnskapstallene for innregning av eget årsregnskap. Schibsted innregner andelen med tre måneders forsinkelse.

«I årsregnskapet for 2022 har ikke Schibsted benyttet det nyeste tilgjengelige finansregnskapet for det tilknyttede foretaket, eller justert for virkningene av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer i det tilknyttede foretakets tilgjengelige fjerdekvartalsrapport for 2022», skriver Finanstilsynet.



Det pekes konkret på at Schibsted har utelatt å medregne et tap på nær 5,2 milliarder kroner i Adevinta fra første kvartal 2023. Etter Finanstilsynets vurdering skulle hele, eller en vesentlig del, vært innregnet i Schibsteds årsregnskap for 2022.

For stor reversering

Punkt nummer to er knyttet til reversering av tap ved verdifall i Adevinta. Schibsted reverserte tap på nær 21,8 milliarder kroner i årsregnskapet for 2023, noe Finanstilsynet mener var over 5,6 milliarder for mye.

«IAS 28.42 stiller krav til at enhver reversering av tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med IAS 36 i den utstrekning det gjenvinnbare beløpet for nettoinvesteringen deretter øker. Økningen i gjenvinnbart beløp i investeringen i det tilknyttede foretaket under 2023 var 16.137 millioner kroner», heter det i meldingen.



Finanstilsynet har følgelig vurdert at beløpene Schibsted har reversert er vesentlig feil, da de vesentlig overstiger økningen i det gjenvinnbare beløpet for nettoinvesteringen.

Klager ikke

Selskapet er pålagt å rette feilene ved neste finansielle rapportering. I meldingen skriver Schibsted at de er uenige med Finanstilsynet. Finansdirektør Per Christian Mørland i Schibsted Marketplaces understreker at selskapet ikke vil klage på vedtaket.

– Vi legger vekt på nøyaktig og korrekt rapportering, samt å gi relevant informasjon til markedet. Finanstilsynet har pekt på enkelte tekniske forhold der vi har hatt ulike tolkninger av regnskapsstandarden. Merk at forholdene som Finanstilsynet peker på ikke påvirker den rapporterte bokførte verdien av vår investering i Adevinta i kvartalsrapporten for tredje kvartal 2024. De har heller ikke hatt noen betydning for markedets vurdering av Schibsted eller den verdiskapende transaksjonen der Adevinta ble tatt av børs

– Selv om vi mener at vår rapportering har vært innenfor en rimelig tolkning av regnskapsstandardene, planlegger vi å offentliggjøre tilleggsinformasjon om de tekniske problemstillingene som Finanstilsynet har fremhevet i årsregnskapene for 2022 og 2023, og har besluttet ikke å klage på vedtaket, sier Mørland.

I tillegg har det blitt avdekket svakheter i noteopplysningene tilknyttet verdifall på Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, og samt svakheter i enkelte opplysninger om immaterielle eiendeler.