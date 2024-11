Etter inntoget som storeier i Kongsberg Automotive tidligere i høst hintet Arne Fredly om at han ville ha en mann inn i styret. Onsdag kveld melder selskapet at Fredly og Arild Christoffersen har bedt om en ekstraordinær generalforsamling med mål om å få på plass et nytt styre og nye medlemmer i nominasjonskomiteen.

Fredly og Christoffersen vil at Olav Volldal og Bård Klugseth erstatter Peter Thostrup og Erik Volden. Videre foreslås Arild Christoffersen og Endre Koldbjørnsen som medlemmer av nominasjonskomiteen, og at de to erstatter Lasse Johan Hansen og Dag Erik Rasmussen.

– Jeg har stor tro på KOA og den strategiske retningen som er satt. Den snuoperasjonen som nå gjennomføres, er helt nødvendig etter en periode preget av uansvarlig pengebruk fra det forrige styret. Jeg er optimistisk med tanke på det arbeidet som gjøres for å sikre bærekraftig og lønnsom vekst for selskapet, sa Fredly til Finansavisen i September, i forbindelse med sitt inntog.

Til sammen eier Fredly og Christoffersen 17,2 prosent av aksjene i selskapet.