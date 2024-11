Sjef for europeisk finansforskning i Goldman Sachs, Chris Hallam, er ute med en oppdatering om nordiske banker etter at Statistiska Centralbyrån har publisert nøkkeltall fra oktober om utlån og innskudd i det svenske banksystemet.

Hallam mener DNB vil levere robuste netto renteinntekter (NII) for 2025-2026, til tross for at markedet forventer rentekutt i denne perioden. Det er også potensial for oppside i hans estimater dersom rentekuttene i Norge skjer i et tregere tempo enn forventet.

I tillegg mener han at utsiktene tilsier solid vekst i gebyrinntekter. Derfor ligger han over konsensus på resultat pr. aksje (EPS) og mener det er grunnlag for en progressiv utvikling i utbytte (DPS).

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 285 (280)

DNB bør klare å opprettholde sin toppkvartil lønnsomhet, noe som gir støtte til langsiktig verdiutvikling. Verdsettelsen baseres på en vekt på 25 prosent fra EPS-estimater for 2025 og 75 prosent fra 2026, noe som tilsier en PE på 11,0.

Hallam peker dog på følgende risikoer til caset: Verre enn forventet utvikling i konkurransebildet, lavere enn forventede renter, verre enn forventet utvikling i norsk økonomi, høyere enn forventede kostnader, høyere enn forventede kapitalkrav.

Hallam opprettholder kjøpsanbefalingen på DNB og hever kursmålet fra 280 til 285 kroner. Torsdag morgen handles aksjen til 231,70 kroner, noe som impliserer en oppside på 23 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.