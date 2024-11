Russiske myndigheter forsøker å dempe panikken over det kraftige rubelfallet, skriver CNBC, som viser til at den russiske sentralbanken ble tvunget til å gripe inn på onsdag for å støtte oppunder valutakursen.

Rubelen nådde det laveste nivået siden angrepet på Ukraina i 2022 på onsdag, der rubelen ble omsatt for 114 rubler pr. amerikanske dollar.

Sentralbanken innførte også stopp for utenlandske kjøp på det innenlandske valutamarkedet ut året for å redusere volatiliteten i finansmarkedene.

Ifølge CNBC skal den russiske talspersonen Dmitrij Peskov ha uttalt at rubelfallet ikke vil påvirke vanlige russere fordi de mottar lønnen sin i rubler.

Effektive sanksjoner

Det betydelige fallet i den russiske rubelen skal delvis skyldes nye amerikanske sanksjoner mot russiske Gazprombank, samt den krigsfokuserte innenlandsøkonomien, som har fått inflasjonen til å stige til himmels.

Den russiske sentralbanken har hevet rentene til 21 prosent, men har likevel ikke klart å få bukt med inflasjonen, som lå på 8,5 prosent i oktober. Prisveksten på matvarer som smør og poteter har steget kraftig i kjølvannet av en kraftig økning i russisk våpenproduksjon og forsvarsutgifter.

Den russiske økonomien har likevel klart å vokse under krigen, for det meste takket være eksport av olje og gass til land som støtter invasjonen. Det internasjonale pengefondet (IMF) venter en vekst i den russiske økonomien på 3,6 prosent for helåret 2024.

IMF peker imidlertid på en nedgang i veksten, med en prognose om 1,3 prosent vekst i 2025, som vil tilsi en brå nedbremsing.

Overdreven emosjonell komponent

Russiske myndigheter har vært raske til å bagatellisere valutafallet. På onsdag sa Maxim Reshetnikov, leder av Russlands departement for økonomisk utvikling, til journalister at dynamikken i rubelkursen ikke var bestemt av «fundamentale faktorer.»

«Den nåværende svekkelsen av valutakursen har ikke med fundamentale faktorer å gjøre, vi ser at handelsbalansen er sterk,» sa han ifølge Interfax.

«De viktigste faktorene for svekkelsen er styrkingen av dollaren mot verdensvalutaer og bakteppet av nok en innstramming av sanksjonene mot Russland. I tillegg, som det ofte skjer i slike situasjoner, er det for øyeblikket en overdreven emosjonell komponent på valutamarkedet. Erfaringen viser at etter en periode med økt volatilitet, stabiliserer kursen seg alltid.»