Fengselsaksjer til himmels

– Det er ikke et spørsmål om pris. Det er ikke det, virkelig, vi har ikke noe annet valg, uttalte Trump under valgkampen.

Han garanterte en historisk stor deportasjon av illegale innvandrere. Koste hva det koste ville.

Guider kraftig opp

Slike uttalelser gir naturlig nok store utslag på børs. Ta en titt på aksjekursen til for eksempel CoreCivic, et selskap med rundt 12.000 ansatte som eier og administrerer private fengsler og interneringssentre rundt om i USA. I dag prises selskapet til ikke fullt to og en halv milliard dollar, tilsvarende om lag 27 milliarder kroner, etter en kursoppgang siste fire uker på godt over 50 prosent. Og mer kursvekst er muligens i gjære, med tanke på at selskapet nylig meldte at de sannsynligvis kommer til å nå et høyere inntjeningsnivå – allerede for inneværende år – enn hva de tidligere har sett for seg.

Geo Group opererer i samme bransje som CoreCivic, og også her har selskapets aksjekurs fått vind i seilene. I etterkant av presidentvalget har Geo Group-kursen gått rundt 70 prosent, og sender med det selskapet helt i tet blant høstens børsvinnere på Wall Street. Markedsverdien ligger nå på rundt fire milliarder dollar, ikke fullt 45 milliarder kroner, et nivå man praktisk talt aldri før har sett. Selv om fengselsbusiness åpenbart er god forretning, selv med skiftende politisk lederskap – siden midten av 1990-tallet og frem til i dag kan Geo Group-eierne se tilbake på en samlet kursoppgang på rundt 2.500 prosent.

Tjener rått

Med republikansk flertall både i Senatet og i Representantenes hus blir det langt enklere for Donald Trump og hans medsammensvorne å få på plass nye, innskjerpede immigrasjonslover. I hans første presidentperiode var dette noe av det han særlig prioriterte, og med de nye lovene på plass våren 2017 ble etter hvert nær 50.000 illegale immigranter internert – daglig. Private fengselstilbydere tjente rått på innskjerpingene ettersom de, ifølge Financial Times, huset over 90 prosent av alle immigranter som da hadde fått varsel om at USA-lykken nå var over.

Og analytikerne? En klar overvekt av dem mener Make America Great Again-bølgen bare vil fortsette å skylle over landets kommersielle fengselsbransje. Kjøpsanbefalingene står nemlig i kø, for eksempel spår et gjennomsnitt av analytikerstanden at Geo Group-aksjen i løpet av de neste tolv månedene skal opp i 31 dollar. Dette er rundt 15 prosent over dagens kursnivåer. Det positive resultatvarslet CoreCivic nylig kom med, gir helt sikkert ytterligere påfyll til enda mer fengselsmoro på Wall Street kommende uker og måneder.