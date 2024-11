Det er også fredag blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan faller Nikkei 0,34 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Ferske inflasjonstall fra den japanske hovedstaden Tokyo viser at konsumprisene steg 2,6 prosent i november, mot 1,8 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte på 2,2 prosent.

Inflasjonstallene fra Tokyo er ansett for å være en ledende indikator på trender for hele landet.

Det har også tikket inn andre makrotall fra Japan. Arbeidsledigheten i oktober endte som ventet på 2,5 prosent, opp fra 2,4 prosent måneden før.

Foreløpig industriproduksjon var opp 3,0 på månedsbasis i oktober. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 3,9 prosent.

Venter stabilisering

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,41 prosent, CSI 300 klatrer 1,88 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,92 prosent.

Ifølge CNBC viser en Reuters-måling at kineserne nå venter at boligprisene vil falle i et svakere tempo i år og neste år, for så å stabilisere seg i 2026, ettersom myndighetenes stimuli begynner å tre i kraft.

I Sør-Korea faller Kospi 1,56 prosent. Ferske tall viser at landets industriproduksjon falt 0,3 prosent i oktober, sammenlignet med måneden før. På årsbasis er industriproduksjonen imidlertid opp 2,3 prosent.

Ellers i Asia stiger Nifty 50 i India 0,73 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen er ned 0,10 prosent. Straits Times i Singapore svekkes 0,58 prosent.