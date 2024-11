New York-børsen åpner i pluss

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,2 prosent mens Nasdaq og S&P 500 stiger 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 13,96.

«November måned nærmer seg nå slutten og ser ut til å bli den beste på lang tid, spesielt for investorer i amerikanske selskaper. Oppgangen har i stor grad vært drevet av forventninger knyttet til skattepolitikk», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nordea har anbefalt overvekt i aksjer siden i fjor høst, men etter sterk oppgang i aksjemarkedet velger strategene nå å ta ned risikoen i porteføljen.

«God økonomisk vekst og vekst i selskapenes inntjening danner et støttende bilde for aksjer inn i 2025. Vårt hovedsyn er at aksjer vil gi god avkastning neste år, men riktig nok langt mer moderat enn i år», skriver Nordea i en oppdatering.