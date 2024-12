De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle med oppgang tirsdag. Nasdaq-indeksen steg 0,83 prosent. Dow Jones steg 0,42 prosent, mens S&P 500 steg med 0,56 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,19 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,77 prosent til 13,71.

«November måned nærmer seg nå slutten og ser ut til å bli den beste på lang tid, spesielt for investorer i amerikanske selskaper. Oppgangen har i stor grad vært drevet av forventninger knyttet til skattepolitikk», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nordea har anbefalt overvekt i aksjer siden i fjor høst, men etter sterk oppgang i aksjemarkedet velger strategene nå å ta ned risikoen i porteføljen.

«God økonomisk vekst og vekst i selskapenes inntjening danner et støttende bilde for aksjer inn i 2025. Vårt hovedsyn er at aksjer vil gi god avkastning neste år, men riktig nok langt mer moderat enn i år», skriver Nordea i en oppdatering.

Apple steg 1,02 prosent til 237,33 dollar. Amazon steg 1,05 prosent til 207,89 dollar, mens Netflix steg 1,08 prosent 888,97 dollar. Meta steg 0,9 prosent til 574,32 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 0,17 prosent til 168,95 dollar. Nvidia steg 2,15 prosent til 138,25 dollar.

Dagens bevegelser

Walmart nådde sin høyeste kurs siden børsnoteringen sin i 1972. Aksjen steg 0,7 prosent til 92,53 dollar. Selskapet har vært en vinner i detaljhandel de siste ukene etter å ha rapportert sterke salgstall i forrige kvartal. De har også overgått konkurrenter som Target og Kohl's. De to sistnevnte har ikke klart å utnytte juletilbud for vekst.

Aksjer innen chip-industrien fikk en oppsving etter nyheter om at Biden-administrasjonen vurderer ytterligere sanksjoner på salg av halvlederutstyr fra Kina.

Applied Materials og KLA Corporation steg begge med mer enn 3 prosent, mens Lam Research steg 3,5 prosent. Det nederlandske utstyrsselskapet ASML klatret rundt 2,63 prosent.

Robinhood endte ned 0,09 prosent. Fredagens oppgang kom etter at US Securities godkjente opprettelsen av en døgnåpen børs, noe som åpner for handel døgnet rundt på plattformen.

Advance Auto Parts falt 6,6 prosent etter at Moodys nedgraderte selskapets gjeld.

Berkshire Hathaway Class A-aksjer nådde en all-time high. Aksjene i Warren Buffets selskap steg med 0,2 prosent til 724.313 dollar. Selskapet fra Omaha har steget med mer enn 33 prosent hittil i år, noe som slår S&P 500 som er opp med 26 prosent.

Olje og krypto

Brent oljen falt 0,63 prosent til 72,31 dollar og WTI-oljen falt 0,75 prosent til 68,58 dollar.

Bitcoin steg 1,6 prosent og en coin koster nå 97.214 dollar. Hittil i år er kryptovalutaen opp med hele 106 prosent, hvor store deler av oppgangen har kommet etter Trump vant valget i USA. De siste 5 dagene er kursen nærmest uendret.