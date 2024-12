Tre av fire fylker opplevde en økning i konkursomfanget i november, og så langt i år er konkursveksten på fire prosent mot samme periode i fjor. November-konkursene har ført til at 986 ansatte står i en usikker arbeidssituasjon, og et omsetningstap på 2,8 milliarder kroner, ifølge Fair Group.

Byrået frykter nå et konkursras på nyåret. Administrerende direktør Christian Aandalen påpeker at et stort antall bedrifter har problemer med å møte det høye kostnadsbildet, men at vi nå går inn i en tid med sterk omsetning i enkelte bransjer.

– Den store spenningen blir å se hvordan julehandelen slår ut på nyåret, og om husholdningene er robuste nok til å håndtere kostnaden som bygges opp i desember, sier Aandalen.

Les også Er dette Norges syv viktigste gründere gjennom tidene? Hvis man skal utpeke Norges viktigste innovatører og gründere, hvem fortjener en plass på veggen?

– Må forberede seg på en krevende start på nyåret

Han mener julehandelen kan gi et nødvendig pusterom for bedrifter som lenge har jobbet i motbakke, men frykter at det bare blir en midlertidig hvilepute.

Ifølge tall fra Gjeldsregisteret har den samlede rentebærende forbruksgjelden økt med 7,9 milliarder kroner i oktober og ligger nå på over 137,4 milliarder kroner. Dette består hovedsakelig av forfalt kredittkortgjeld og forbrukslån.

– Mange har brukt opp sparepengene og handler på kreditt. Næringsdrivende må forberede seg på en krevende start på det nye året, sier Aandalen.

Les også Privatiseringsplanene tynges av gjeld på 536 millioner dollar Presidenten i Argentina, Javier Milei, sliter med å privatisere landet som følge av høy gjeld hos statseide selskaper. Statseide IMPSA skal selges hvis de får ryddet opp i balansen.

– De høye kostnadsnivåene er kommet for å bli

Særlig i bygg- og anleggsbransjen er det tøffe tider om dagen. Bransjen sto for rundt 28 prosent av konkursene i november, med totalt 102 bedrifter som har gått konkurs. Dette er en økning fra i fjor, da andelen var på 23 prosent av konkursene. Aandalen har ikke to på at situasjonen vil bedre seg med det første.

– Vi tror denne bransjen må forberede seg på at markedet er endret, og tilpasse seg et økonomisk landskap preget av høyere rente og lavere etterspørsel. I tillegg til at de høye kostnadsnivåene er kommet for å bli, sier Aandalen.