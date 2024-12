Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Eiendomsmeglerkjeden DNB Eiendom tapte 85 millioner kroner i fjor, og nesten alle de mest innbringende meglerne er i ferd med å rømme skuten – minst 35 skal nå være på vei ut.

Samtidig får selskapet kritikk fra eks-meglere. Tidligere kontorsjef Carl-Åge Herrem har gått over til Nordvik fordi de har en bedre struktur. Han mener det var McDonald’s-preg i DNB Eiendom, der alt skal være likt landet rundt, og sier kjeden burde lyttet mer til meglerne.

I markedet for unoterte aksjer er det verdier for nesten 60 milliarder kroner . Tor Olav Trøim, Christian Ringnes, Ole Ertvaag, Morten Astrup, Berge Gerdt Larsen og Endre Røsjø er blant kongene i gråmarkedet.

De største selskapene på den såkalte NOTC-listen er Trøims Golar LNG, Ringnes-selskapene Eiendomsspar og Victoria Eiendom og Ertvaags HitecVision.

NHO går hardt ut mot statsminister Jonas Gahr Støre. Mens Støre fortsetter å skryte av investeringsvekst, mener Ole Erik Almlid, leder av NHO, at fakta sier noe annet.

Han refererer til at SSB nylig reviderte nasjonalregnskapet for 2022, der anslaget for investeringsvekst ble kraftig redusert, fra 5,2 prosent til bare 0,3 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om shipping. Tankaksjer går elendig, fortjenesten er tatt i biltransport, og containerskipene er usikre. Peter Hermanrud skal visstnok ha begynt å shorte shipping.

All normal usikkerhet forsterkes av alt det kommende president Donald Trump kan finne på. På kryss og tvers vil import og eksport bli skadelidende over hele verden. Meget synbart vil vi trolig få se dette i skipsratene. De gode tidene er over for en stund, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 14.00

Makro:

Norge: Obos boligpriser november

Norge: DNB PMI industri november, kl. 10.00

Australia: Detaljhandel oktober, kl. 01.30

Japan: PMI industri november endelig, kl. 01.30