Bank of America: Kjøp krypto mot boblerisiko

I Bank of Americas 2025-utsikter heter det at man burde kjøpe kryptovaluta for å sikre seg mot boblerisikoer.

Den mest åpenbare boblerisikoen i 2025 er ifølge banken AI og Magnificent 7-aksjene. Bakgrunnen er at mange investorer forventer at 7 billioner dollar vil flyttes fra pengemarkedsfond til amerikanske aksjer.

«Hvis markedsoptimismen ikke dempes av strammere finansielle forhold i første kvartal, blir det som å gjenoppleve 1999», skriver sjefen for investeringsstrategi i Bank of America, Michael Hartnett.

Short europeiske banker

Hartnett peker også på andre uforutsette risikoer i 2025: opphevelse av valutakoblingen (peg) for Hongkong-dollaren, «America First»-politikk som fører til markant euro-svekkelse, Trump-tollsatser som utløser en brå nedgang i amerikansk økonomi, en ny bølge av inflasjon som tvinger Fed til rentehevinger, og svekkelse av den amerikanske dollaren.

Banken anbefaler også å kjøpe kinesiske aksjer som er verdibaserte og teknologieksponerte for å hedge boblerisikoen.

Bank og finans har vært de beste sektorene i Europa så langt i år, men nå er de ifølge Hartnett de mest sårbare og utgjør den beste muligheten for shorting inn mot første kvartal, da investorer tvinges til å prise inn en global deflasjonskrise.