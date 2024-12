Peter Hermanrud har mer enn tredoblet pengene sine i aksjemarkedet siden han sluttet som aksjestrateg i SpareBank 1 Markets i 2021 og ble investor på heltid.

I senere tid har han vært én av flere investorer som har satset tungt på Sats.

I den nyeste episoden av Finansavisens «Aksjepodden» forteller han dessuten om hva han har solgt seg ned i og hva han satser på nå, der ett av hans nyeste veddemål er shorting av shippingaksjer.

Ett av verktøyene han bruker aktivt i sine analyser, er multippelen pris/bok (P/B), skriver DN. Utregningen av P/B gjøres ved å dele markedsverdien av et selskap med den bokførte egenkapitalen.

– Da er det bare å kjøpe

Selv foretrekker Hermanrud imidlertid å bruke P/B-forholdet til å vurdere om Oslo Børs som helhet fremstår dyr eller billig.

– Generelt har det vist seg lurt å kjøpe når pris/bok på Oslo Børs er lav. Det er da du kan gjøre en kjempedeal, sier han til DN.

– Når det er krisestemning og pris/bok faller ned mot én, da er det stort sett bare å kjøpe. Mens når tidene er gode og pris/bok blir høy, da kan det være en idé å selge, legger han til.

Dagens P/B-nivå på 1,7 på Oslo Børs er ifølge investoren «veldig normalt».

– Dersom pris/bok på Oslo Børs er høy, prises det inn at selskapene skal være spesielt lønnsomme fremover. Slike scenarioer er jeg skeptisk til, for gode tider varer aldri evig, sier Hermanrud til DN.

Advarsel om børsfall

I et større intervju i Finansavisen i september advarte Hermanrud om at det var «god sjanse for en ganske stor børsnedtur» – på 15–20 prosent fra topp til bunn i løpet av det neste året.

«Det er lett å forestille seg et sånt scenario,» sa han.

«Det er en kombinasjon av makrobildet og prisen på aksjene. De store nedturene starter med at aksjene er dyre, og så blir makrobildet surt. Men markedet er ikke dyrt nok til at vi kan få et skikkelig krakk.»

«Keiserens nye klær»

Hermanrud har tidligere gått ut mot bruken av fri kontantstrøm yield som verdsettelsesmultippel.

«Det er blitt keiserens nye klær,» sa han til Finansavisen etter et seminar om finansiell rapportering i høst.

«Det kan virke rart, men det mest representative tallet for fremtidig kontantstrøm er faktisk årets resultat, ikke årets kontantstrøm. Derfor anbefaler jeg å bruke P/E istedenfor fri kontantstrøm yield,» sa han.

P/E står for aksjekurs delt på inntjeningen.