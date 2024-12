Valget av Trump påvirket norske fondssparere

Valgmåneden november endte med å bli årets tredje beste måned for de fleste globale indeksfond, med en oppgang på i underkant av fem prosent, drevet av forhåpninger om skattelette og mindre regulering når Donald Trump flytter inn i Det hvite hus.

Storebrands Kron-kunder kjøpte fond for 798 millioner kroner, og med et uttak på 165 millioner endte netto tegning i fond på 633 millioner kroner.

Kjøper USA, selger Europa, Kina og India

På topplistene for de mest kjøpte fondene i november var flere amerikanske indeksfond, i tillegg til globale indeksfond. I motsatt ende finner vi Europa, Kina og India-fond blant de mest solgte fondene.

– Trump har gjennom måneden gjort det klart at han mener alvor med å innføre toll gjennom uttalelser og valg av persongalleri til sin administrasjon. Dette skaper økt usikkerhet for USAs handelspartnere, og mange fondssparere ser ut til å satse på at amerikanske selskaper kommer best ut av en kommende handelskrig, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

De mest populære fondene

Kron-kundenes mest kjøpte indeksfond i november var Kron Indeks Global, DNB Global Indeks og iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Når det gjelder de mest kjøpte aktive fondene var det DNB Teknologi som tronet på topp, etterfulgt av Heimdal Høyrente, Landkreditt Høyrente og Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders.

Storebrand Kort Kreditt IG, Storebrand Fornybar Energi og Storebrand Global Indeks Valutasikret var de mest solgte fondene i perioden.

– Det er store forskjeller i konstruksjonen av teknologiindekser som mange nok ikke er oppmerksomme på. Eksempelvis vil du ved å investere i S&P 500 Information Technology eller MSCI World Technology få med deg Nvidia, Apple og Microsoft, men gå glipp av Google-eier Alphabet, Meta og Amazon på grunn av kategoriseringen av disse selskapene, sier Hagatun.