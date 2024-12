Dette er privatinvestorenes favorittaksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for november viser fasiten at de omsatte for 10,4 milliarder kroner, og at det ble nettosolgt aksjer for 322 millioner kroner.

– Aktiviteten hos DNBs privatinvestorer holdt god fart i november. Kundene nettokjøpte shippingaksjer mens energiaksjer ble mest solgt, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Equinor var øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Kongsberg Gruppen, Frontline, Vår Energi, Aker BP, Thor Medical og Aker Solutions.

Aker Solutions mest kjøpt

Aker Solutions var den mest kjøpte aksjen, etterfulgt av Frontline, Shelf Drilling og Höegh Autoliners mens Equinor, Vår Energi, Kongsberg Gruppen og Norwegian ble mest nettosolgt.

I november ble Aker Solutions nettokjøpt i hele Norge. Investorene i Nord-Norge solgte Norwegian, i Midt-Norge kvittet de seg med Vår Energi mens Equinor ble nettosolgt på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet.

Aksjekjøperne i aldersgruppen 50 pluss nettokjøpte aksjer i Aker Solutions og Frontline mens de solgte i Equinor og Vår Energi. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18-28 år kjøpte også Aker Solutions mens de solgte i Kongsberg Gruppen.

– Trumptraden har også påvirket DNB-kundene. Trumptrade-aksjer som Palantir, Tesla og MicroStrategy er alle å finne på topplisten blant de mest handlede internasjonale aksjene, sier Kittelsrud.