Rally etter toppsjefens avgang

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 19.280,95 poeng, mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 45.001,66 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 6.043,19 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,1 prosent til 13,93.

Intel

Mandag kunngjorde Intel at adm. direktør Pat Gelsinger har trukket seg fra selskapet med virkning fra 1. desember, ifølge CNBC. Han har sittet med makten siden 2021, uten å levere resultater som aksjemarkedet forventet.

Intel har tapt markedsandeler innen kjernevirksomheten og har ikke imponert nevneverdig i markedet for kunstig intelligens, noe som har sendt aksjen ned over 50 prosent hittil i år. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen 3,7 prosent.

Makro

«Hva gjelder nøkkeltall denne uken, er det omtrent bare én ting som gjelder. Det er den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november: Markedet heller mot å tro at det blir et nytt kutt fra Fed nå i desember. Men det er ikke en veldig sterk sannsynlighetsovervekt, og dette har svingt en del i det siste», skriver Handelsbanken i en oppdatering.