Reuters avslører: Oljefondet må kanskje selge seg ut

Neste år skal Etikkrådet i Oljefondet undersøke mulige, etiske brudd hos skoprodusenter, kryptovalutaselskaper og kasino- og spillselskaper, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået har fått innsyn i en rapport utarbeidet av Etikkrådet og sendt til Finansdepartementet 10. oktober. Der heter det: «I løpet av 2025 vil rådet undersøke arbeidsforholdene hos et betydelig antall skoprodusenter.»

Dersom Etikkrådet finner brudd på retningslinjene hos selskaper, vil det anbefale, eller pålegge, Oljefondet å selge seg ut.

Oljefondet har mandag passert 19.800 milliarder kroner.

Ingen spesifikke navn

På listen over selskaper som allerede er utelukket fra Oljefondet, er produksjon av kull, tobakk, kjernevåpen, krenkelser av menneskerettigheter, miljøskader, og korrupsjon gjengangere.

Ifølge Reuters inneholdt ikke rapporten spesifikke selskapsnavn. I 2022 ble tekstilprodusentene Hansae Yes24, Hansae Co og Nien Hsing Textile undersøkt av Etikkrådet, men frikjent.

I juni skrev Vårt Land at myndighetene gjør mye for å hindre at folk spiller i utenlandske selskaper, men har gjennom Oljefondet satset 42,9 milliarder kroner i 49 spillselskaper.

– Det er bred politisk enighet om at terskelen for å utelukke hele sektorer eller bransjer skal være høy. Spillvirksomhet er, innenfor nærmere bestemte rammer, lovlig i en rekke land, også i Norge, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum har overfor Stortinget vedgått at Oljefondet ikke har kartlagt hvilke pengespillselskaper som ikke har lov til å tilby sine spill til norske forbrukere, og som fondet har investert i. Han mener en slik kartlegging vil være «et omfattende arbeid».

For kryptovalutaselskaper har Oljefondet 4,8 milliarder kroner i Coinbase-aksjer, 2,3 milliarder i MicroStrategy og 475 millioner i Marathon Digital, for å nevne noen.