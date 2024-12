I 20:30-tiden har Nasdaq gått opp 0,80 prosent og står i 19.372,55. Dow Jones faller tilbake 0,23 prosent til 44.808,05. S&P 500 stiger 0,18 prosent til 6.042,95.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,192 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1 prosent til 13,65.

«Hva gjelder nøkkeltall denne uken, er det omtrent bare én ting som gjelder. Det er den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november: Markedet heller mot å tro at det blir et nytt kutt fra Fed nå i desember. Men det er ikke en veldig sterk sannsynlighetsovervekt, og dette har svingt en del i det siste», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Aksjer

Mandag kunngjorde Intel at adm. direktør Pat Gelsinger har trukket seg fra selskapet med virkning fra 1. desember, ifølge CNBC. Han har sittet med makten siden 2021, uten å levere resultater som aksjemarkedet forventet.

Mandag kveld skriver Bloomberg at Gelsinger ble presset ut av styret, som ikke lenger hadde tillit til hans løfte om å snu selskapet. Valget sto mellom å frivillig forlate eller miste jobben, hvorav Gelsinger valgte førstnevnte.

Intel har tapt markedsandeler innen kjernevirksomheten og har ikke imponert nevneverdig i markedet for kunstig intelligens, noe som har sendt aksjen ned over 50 prosent hittil i år. Aksjen lå lenge opp drøye fem prosent mandag, men har i 20:30-tiden vendt ned 1,5 prosent.

De store teknologiaksjene er primært grønne mandag, ledet av Meta som stiger 2,8 prosent og Tesla som akselererer 3,2 prosent. Ellers av Magnificent 7-aksjene stiger Microsoft 1,9 prosent, Apple er opp 0,8 prosent, Amazon er opp 1,1 prosent, og Alphabet er opp 1,4 prosent. Nvidia har vendt ned 0,2 prosent etter å ha ligget i grønt tidligere

Skandaleselskapet Super Micro Computer har fått tommel opp av en uavhengig komité nedsatt av selskapet. Komitéen fant ingen bevis eller tilfeller av svindel eller urimeligheter, som tidligere revisor EY advarte mot. Selskapet er samtidig på jakt etter en ny finansdirektør.

«Bevisene gjennomgått av spesialkomitéen ga ingen vesentlige bekymringer rundt integriteten til selskapets toppledelse, eller deres forpliktelse til å sikre at selskapets regnskap er nøyaktige» uttaler selskapet i pressemeldingen.

Aksjen har hatt en ruglete høst, og har som følge av revisorproblemene vært truet med å avnoteres fra børsen. Mandag fyker selskapet opp 29 prosent.