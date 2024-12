Bonusfest: Ti ledere fikk 300 millioner kroner

2022 var et år med store svingninger i energimarkedene, noe som resulterte i en bonusfest for flere av Statkrafts tradere. Det statlige selskapet har tidligere innrømmet at bonusbeløpene kom ut av kontroll, før ordningene ble endret. Selve størrelsen på bonusene har ikke vært kjent før nå.

Bonusene som ble opptjent i 2022 slår ut i lønnen for 2023, og det er ikke småpenger toppene i et av de viktigste selskapene for trading-virksomheten, tyske Statkraft Markets GmbH, fikk utbetalt i fjor.

Bonusfest

Ifølge DN fikk ti personer i det tyske Statkraft-selskapet 26 millioner euro i lønn i fjor, noe som tilsvarer nesten 300 millioner kroner. Det fremgår ikke hva hver enkelt person fikk utbetalt, men det gir omtrent 30 millioner kroner hver i gjennomsnitt, og lønnsutbetalingen skal være over seks ganger så høy som det ledergruppen i Statkraft Markets fikk i 2022.

– Økningen i den samlede godtgjørelsen skyldes i all hovedsak svært høy bonusoppnåelse i 2022, bekrefter talsperson Lars Magnus Günther i Statkraft til DN.

Det er verdt å merke seg at daværende konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, hadde 10,9 millioner kroner i total godtgjørelse for 2023.