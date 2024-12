– Børsuro vil gi gode kjøpsmuligheter

I løpet av november gikk den anbefalte porteføljen til Norne Securities opp 2,1 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs klatret 1,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 15,6 prosent hittil i år.

Et overraskende sterkt år

– Det har jo vært et overraskende sterkt år, igjen med det amerikanske aksjemarkedet og børsgigantene i «the Magnificent 7» i førersetet. Men de kjedelige egenkapitalbevisene leverer igjen. Opp over 25 prosent hittil i år med kursstigning og romslige utbytter, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Han understreker at tapene er moderate, og med rentekutt i 2025 mener analysesjefen det er vanskelig å tegne et scenario for at det skal gå veldig dårlig for egenkapitalbevisene. Samtidig er han bekymret over den tilsynelatende hodeløse optimismen i USA.

Slyngstadli beskriver presidentvalget i USA som en totrinns rakett. Først en lettelse over at alle var enige om at Donald Trump vant, og at dette ble klart veldig tidlig. Dernest en optimisme rundt hva Trump og den stadig mer sentrale Elon Musk kan få til med hensyn til vekst og effektivitet.

Utfordringer i USA - kjøpsmuligheter i Norge

– Oppsettet for 2025 ser ikke veldig bra ut. Den amerikanske børsen er rekordhøyt priset og investorene har kastet kalkulatorene og rettet blikket mot stjernene. Resesjonsrisikoen er på ingen måte parkert, og den bloddopede amerikanske økonomien skal mest sannsynlig på «rehab», sier Slyngstadli.

– Samtidig er det verdi på Oslo Børs, både på hovedindeksen, som ikke er veldig dyr og i mange enkeltaksjer. Børsuro vil hurtig gi gode kjøpsmuligheter i norske, rimelige kvalitetsaksjer, sier analysesjefen.

I starten av desember gjør Norne Securities et bytte i den anbefalte porteføljen, når Sparebanken Møre byttes ut med naboen i nord, Sparebank 1 Nord-Møre.