Must flagger – øker eierandelen til 8,45 prosent

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium med blant annet Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Det skal utstedes 166.666.666 tegningsrettigheter, med en emisjonskurs på 1,50 kroner.

Erik Must er en av de største private investorene på Oslo Børs. Gjennom Must AS, og de heleide datterselskapene Fondsavanse og Must Invest, eier Must AS 3.097.950 aksjer i Vow.

8,45 prosent eierandel

Must fikk 20.199.106 tegningsretter og skal ifølge børsmeldingen benytte seg av tegningsrettene. Det vil løfte beholdningen av Vow-aksjer til 23.297.056. I tillegg vil Must motta 1.333.333 aksjer som garantiprovisjon for emisjonen.

Totalt vil beholdningen beløpe seg til 24.630.389 Vow-aksjer, tilsvarende 8,45 prosent av utstående aksjekapital etter emisjonen. Før emisjonen var eierandelen til Musk 2,70 prosent ifølge Finansavisen Bjellesau-funksjon, og den femte største aksjonæren.

Must er også garantist i emisjonen, som kan føre til større tildelning når resultatet av tegningsrettsemisjonen er kjent.

Vow-aksjen stiger 4,2 prosent til 1,64 kroner.