Ved en opptelling i 2023 hadde Katapult investert i 146 selskaper fra 47 land, som alle hadde gått gjennom Katapult-systemets akseleratorprogrammer. Antallet investeringer er nå økt til 180.

Etter en del endringer står Katapult igjen med to investeringsfond og akseleratormiljøer: Katapult Ocean og Katapult Africa, som har tilhold i henholdsvis Oslo og Kigali, hovedstaden i Rwanda.

– Ikke en retrett

Katapult-systemet omfatter også Katapult Foundation og Katapult Future Fest, som blir beskrevet som et non profit-initiativ.

Katapult X er selskapet som står bak festivalen. Det hadde 4 millioner kroner i tap i fjor, og tidligere har underskuddene vært enda større. Til sammen er 22,6 millioner tapt i Katapult X siden starten.

Nustad opplyser at 700 personer deltok på festivalen i 2024.

Avlysningen kommer etter et par år med press på økonomien i tidligfaseselskaper. Økt rente har gjort tilgangen på risikokapital vanskelig. Samtidig har inflasjon gitt økt press på lønn og andre kostnader.

Vurderer flytting

– Vi tar en pause etter syv år for å bygge neste nivå for de kommende syv. Vi har bygget en global møteplass for impact investing og teknologi, og vi ser at behovet er større enn vi får levert på ved å måtte organisere et stor event hvert år, sier Nustad.

Han lufter muligheten for å flytte arrangementet til et annet sted enn Oslo og å tilføre mer aktivitet gjennom året.

– Men vi trenger å bruke noe tid på å utvikle planene. I forhold til pause og neste modell så er det også en del av planleggingen og pausen å utvikle en økonomisk bærekraftig modell for fremtiden, sier Nustad.

Han viser til at festivalen alltid har vært et ideelt initiativ.

– Vi har tro på at vi nå kan bygge på plattformen vi har skapt, og øke impact samtidig som det finansierer seg selv, men dette krever utvikling, understreker han.