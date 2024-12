Potensiell Vow-kontrakt på 500 mill.

Vow har godkjent vilkårene for en kontrakt på 500 millioner kroner med et ikke-navngitt skipsverft i Europa. Partene skal nå ferdigstille avtalen før kontrakten signeres, trolig før nyttår

Gjennom datterselskapet Scanship skal Vow levere utstyr til flere cruiseskip under konstruksjon. Ingen ytterligere detaljer er oppgitt.

Les også Brudd etter 30 år Narve Reiten og Bård Brath Ingerø går hvert til sitt etter 30 år som partnere som kuliminerte i store tap og tvangssalg.

For to uker siden hentet 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon, som ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium med blant annet Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Selskapet har falt nær 80 prosent i verdi i år. Selskapet hadde ved stengetid mandag en verdi på 193 millioner kroner.