Dette er Norges rikeste

Nok en gang troner laksearving Gustav Magnar Witzøe på listen over Norges rikeste, med god margin. Ifølge ferske skattelister for 2023 hadde Witzøe en formue på over 30 milliarder, mer nøyaktig 30.085.881.535 kroner, og en inntekt på null. Året før endte Witzøe med en formue på 26,5 millioner. I løpet av året betalte han over 331 millioner kroner i skatt.

Laksearvingen var ung tenåring da faren, Salmar-gründer Gustav Witzøe, gav så å si hele eierskapet i familiebedriften til ham.

Formuen på 30 milliarder kroner er langt over landets nest rikeste, som er dagligvarekjempen Odd Reitan med en formue på over 8,1 milliarder kroner. Reitan er registrert med en skattemessig inntekt på 86,2 millioner kroner, og betalte i overkant av 121 millioner kroner i skatt.

På tredjeplass ligger Ferd-arvingene Alexandra Gamlemshaug Andresen og Katharina Kvasnes Andresen, med formuer på henholdsvis 8,0 og 7,9 milliarder kroner. De er for øvrig Norges rikeste kvinner.

Alexandra Andresen hadde en skattemessig inntekt på 503.030.357 kroner, og Katharina Andresen noe høyere med 695.826.426.

Se tabellen for oversikt over landets topp rikeste: