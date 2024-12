Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

FrP-leder Sylvi Listhaug går til frontalangrep på Høyre over grønn næringspolitikk. Hun sier det er politikere i Høyre som mener at politikerne skal skape markeder, og at dette i hennes hode er sosialisme av verste sort.

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, ber Listhaug roe ned kranglingen. Hun mener FrP og Høyre heller burde avkle venstresidens fiendtlige næringspolitikk og samarbeide om borgerlig valgseier neste år.

Hyttegiganten Faun Gruppens omsetning har stupt fra 1,8 milliarder til under 700 millioner kroner, og i fjor var den teknisk konkurs. Nå vil de satse på laftet luksus med en ny partner.

Konsernleder Arve Noreng forteller at de har analysert hyttemarkedet og funnet at luksushytter er et godt segment å satse på i vanskelige tider. Han sier rimelige hytter til under 4 millioner eller de kostbare fra 8 millioner og oppover er det som er lettest å selge nå.

Wheel.me har hentet 80 millioner kroner i en nødemisjon. Styreleder Walter Qvam sier selskapet var i en likviditetskrise, og at det vil ha 75 millioner kroner til før sommeren.

Wheel.me står bak et helautomatisk robothjul som navigerer på egenhånd og som kan monteres på omtrent hva som helst. I dumpingemisjonen nå ble selskapet priset til bare 40 millioner kroner, kraftig ned fra prisingen på 535 millioner for drøyt to år siden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligmarkedet. Tall fra meglerfirmaet Røisland & Co tyder på at det vil bli ville tilstander på prissiden i 2027.

Mens man anslår at det bør komme 3.500 nye boliger hvert år, sier Røisland & Co at det i 2027 bare vil bli 589 nye boliger. Vi vil ikke gå god for tallene, men er prognosen korrekt, vil boligprisene gå til himmels. Kjøp nå!, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser november, kl. 11.00

Australia: BNP 3. kv., kl. 01.30

Japan: PMI tjenester november endelig, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI tjenester november, kl. 02.45

Sverige: PMI tjenester november, kl. 08.30

Spania: PMI tjenester november, kl. 09.15

Italia: PMI tjenester november, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester november endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester november endelig, kl. 09.55

Island: Arbeidsledighet oktober, kl. 10.00