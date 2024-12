Tirsdag rundt kl. 15 norsk tid innførte Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol militær unntakstilstand. Begrunnelsen var å beskytte landet mot pro-nordkoreanske krefter.

Unntakstilstanden innebar blant annet at all politisk aktivitet ble forbudt og streng mediesensur.

Det møtte imidlertid stor motstand. Til tross for at soldater ble utplassert for å sperre inngangen til nasjonalforsamlingen, skal 190 av de 300 folkevalgte ha klart å samles til et hastemøte.

De folkevalgte vedtok raskt å oppheve unntakstilstanden, noe Yoon også lovet å gjøre. Nå truer opposisjonen med riksrettssak mot president Yoon hvis han ikke går av umiddelbart, melder NTB.

– Selv om unntakstilstanden oppheves, er det umulig å unngå tiltale for oppvigleri. Han må trekke seg, sier Park Chan-dae i Det demokratiske partiet, som er det viktigste opposisjonspartiet i Sør-Korea, ifølge nyhetsbyrået.

Kospi-indeksen er nå ned 1,63 prosent, mens Kosdaq er ned 2,30 prosent.

Ellers i Asia er Nikkei i Japan opp 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,22 prosent.

Shanghai Composites i Kina klatrer 0,04 prosent, CSI 300 er ned 0,18 prosent, og Hang Seng i Hongkong stiger 0,05 prosent.

Nifty 50 i India styrkes 0,32 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,38 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,58 prosent.