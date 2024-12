Equinor-topp går til Statkraft

Pål Eitrheim tiltrer som konserndirektør i Statkraft i juni 2025, med ansvar for forretningsområdet Norden, opplyses det i en pressemelding. I dag er han konserndirektør for Fornybar-divisjonen i Equinor og har vært i Equinor-systemet siden 1998.

Jens Økland er utnevnt til fungerende konserndirektør for Fornybar (REN) i Equinor med virkning fra 6. desember.

I 2023 produserte Norden-forretningsområdet til Statkraft mer enn 53 TWh fornybar kraft og er ansvarlig for prosjektutvikling samt eierskap og drift av 158 hel- eller deleide kraftverk i Norge og Sverige.

– Pål får blant annet ansvar for den norske vannkraften, selve ryggraden i Statkraft. Vannkraftverkene våre utgjør en tredel av norsk kraftproduksjon, og vi er nå i ferd med å videreutvikle dem for fremtiden, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

– Et av de viktigste selskapene

Eitrheim studerte sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har i tillegg utdanning fra University College Dublin i Irland. Han er styremedlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Veidekke ASA.

– Statkraft er Norges og Europas største produsent av fornybar kraft, og dermed et av de viktigste selskapene i energiomstillingen. Det er også et av Norges mest verdifulle og verdiskapende selskaper. Jeg ser fram til å bruke min erfaring, kompetanse og engasjement til å videreutvikle Statkraft i en spennende og avgjørende fase, der vi skal videreutvikle den norske vannkraften for fremtiden og bygge ny vindkraft for å dekke kraftbehovet til industrien og elektrifiseringen av samfunnet, sier Pål Eitrheim.