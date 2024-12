Det pågår hete forhandlinger hos tyske Volkswagen, melder Reuters. 20.000 arbeidere samlet seg onsdag ved Volkswagens største fabrikk, Volkswagenwerk, i Wolfsburg.

Volkswagen er under press og kan måtte stenge tre bilfabrikker, kutte 10.000 arbeidsplasser og innføre kraftige lønnskutt.

På søndag ble det kjent at forhandlingene mellom bilprodusenten og fagforbundet IG Metall har stoppet opp.



– Kan bli den største noensinne

– Hvis nødvendig, kan dette bli den største kollektive forhandlingskonflikten Volkswagen noensinne har opplevd, sa regional leder og forhandlingssjef Thorsten Gröger for IG Metall.

Arbeidere truer med streiker dersom fabrikknedleggelser blir et faktum, ifølge Reuters. På den andre siden mener ledelsen at nedleggelser og lønnskutt er helt nødvendige for å skjerpe konkurransen mot Kina.

– Ledelsen lever ikke i en fantasiverden. Vi tar beslutninger i et raskt skiftende miljø, sa konsernsjef Oliver Blume til arbeiderne i Wolfsburg.

– Prispresset er enormt, sa Blume.

Ny runde på mandag

Blume har flere ganger fått kritikk fra sjefen i arbeidsrådet i Volkswagen, Daniela Cavallo. Hun mener konsernsjefen har vært for lite involvert i konflikten. Cavallo sier dog at fagforeningene er forpliktet til å lande en avtale før jul.

– Det vil bety kompromisser. Også innrømmelser. Ting du ikke liker og som noen ganger gjør vondt på en eller annen måte. Men det må gjelde alle parter, sa Cavallo.

Arbeidsministeren i Tyskland, Hubertus Heil, var også til stede under onsdagens forsamling. Ifølge Reuters' kilder oppfordret han alle parter til å finne en løsning som utelukker fabrikknedleggelser eller tvungne oppsigelser.

Partene møtes til en fjerde forhandlingsrunde 9. desember.