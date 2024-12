Den nye normalen – gjeld presses ut av prime

Men nå sies det at man er tilbake. Man ser prime- og nær prime-eiendommer bli kjøpt i markedet, og analytikerne kan ikke vente med å friskmelde bransjen.

En vesensforskjell

Ja, det er en vesentlig forskjell fra tidligere. Den relativt høye aktiviteten i prime-kontoreiendom vi ser nå, er drevet av egenkapitalkjøpere. Dette er kjøpere som er avhengige av å investere i aktiva annet enn kontanter, de har mulighet til å investere til dels uavhengig av rentenivået, og ikke minst har de et langsiktig syn som gjør at de er villige til å nærme seg selgernes forventninger. Denne aktiviteten skaper et optimistisk syn på markedsverdiene, spesielt innenfor prime-kontoreiendommer, noe som gjør at analytikere fristes til å friskmelde bransjen.

Her er det viktig å understreke at primekontor er et veldig lite marked. Det er svært få eiendommer som vil defineres som prime i ethvert marked, og det skal i et normalmarked være veldig få investorer som kan betale denne prisen. Kanskje mange færre enn det har vært i Norge de foregående årene.

Men hva betyr denne økte aktiviteten egentlig for resten av bransjen?

Når den økte aktiviteten nesten utelukkende kommer fra en liten gruppe egenkapitalinvestorer som kjøper primeeiendommer, kan det bidra til å legge et kunstig stort press på meglere og analytikere til å annonsere kutt i yieldnivåene for hele bransjen, til tross for at makrobildet for øvrig ikke tyder på vesentlig forbedring i det brede markedet på kort sikt.

Den nye normalen er dermed kanskje at det blir en større forskjell på de som kan investere i primekontorer og de som er mer låst til sekundære eiendommer. At gjeld kan kjøpe mye, men ikke alt. At yieldene er for lave til å kunne rettferdiggjøre rentekostnadene.

Det er ikke nødvendigvis disse få investorenes aktivitet i primemarkedene som er dommeren for om eiendomsbransjen er friskmeldt. Under den nye normalen er det nok aktiviteten i de bredere sekundær- og tertiærmarkedene som virkelig er lakmustesten på om vi er tilbake i et nøytralt transaksjonsmarked. Og i de markedene vil det nok ta litt tid før man ser balanserer forventningene kjøper og selger sitter med. Da må nok økonomien for øvrig friskmeldes først.