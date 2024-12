Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

John Fredriksens Frontline angripes av shortere. Totalt har investorer shortet aksjer i tankrederiet for 2 milliarder kroner, og det er nå blitt Oslo Børs’ tredje mest shortede aksje.

Jon Nikolai Skåland, analytiker i SEB, mener det ikke er overraskende at shortandelen øker. Han sier det ser skummelt ut nå, og at estimatene skal videre ned, ettersom forventningene til neste år fortsatt er for høye.

Ansatte i Pareto Securities herjer i inntektstoppen i meglerbransjen. Hele 11 Pareto-ansatte passerte 10 millioner kroner i ligningsinntekt i fjor, og toppsjef Christian Jomaas tjente 26 millioner.

Aller mest i meglerbransjen tjente imidlertid Mads Syversen, sjefen i Arctic Securities. Ligningsinntekten hans var på 36,7 millioner kroner i fjor.

Øystein Stray Spetalen fikk først refs av en minoritetsaksjonær da Spetalen-selskapet Saga Pure kjøpte Spetalens egen eierandel i Vallhall Arena . Nå slaktes kjøpet også av Karin Thorburn, professor i finans og spesialist innen selskapsstyring.

Hun peker på det hun beskriver som en åpenbar interessekonflikt. Det lukter fort vondt, og hun skulle hatt ekstremt stor rabatt for å være aksjonær i et slikt selskap, sier Thorburn.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om ligningstallene. Det litt spesielle er at praktisk talt alle tall for formue er feil.

Flere hundre nordmenn har flyttet til Sveits, London, Monaco og andre steder med lav eller ingen skatt. Det er følgelig mange flere rike i Norge enn det skattelistene viser.

Og skulle naboen i Norge kjøre rundt i en svær, kostbar doning, så kan den være leaset. Og huset leid. Ligningstallene må derfor brukes med forsiktighet, skriver Hegnar.

