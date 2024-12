Nytt børsfall i Seoul etter kaos

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen, og investorene fortsetter ifølge CNBC å holde øye med den politiske situasjonen i Sør-Korea.

Halvannet døgn etter at Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol innførte militær unntakstilstand, etterforskes han nå av politiet for opprør. Forsvarsminister Kim Yong-hyun har allerede gått av.

Opposisjonen i landet har også varslet at de vil legge fram forslag om riksrettssak mot Yoon.

Sør-Korea har også lagt frem reviderte BNP-tall, som viste at økonomien vokste 0,1 prosent fra andre til tredje kvartal, og 1,5 prosent over året.

Kospi-indeksen svekkes 0,83 prosent, mens Kosdaq er ned 0,66 prosent.

–«Investorene kan nå knytte en høyere politisk risikopremie til Sør-Korea på lang sikt», skriver leder for investeringer i abrdn, Alex Smith, i en oppdatering, ifølge CNBC, og påpeker at Bank of Korea og finansdepartementet har hjulpet til med å roe markedene ved å love likviditetsstøtte.

I Japan stiger Nikkei 0,35 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,07 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,03 prosent, mens CSI 300 derimot er ned 0,28 prosent og Hang Seng i Hongkong faller 1,14 prosent.

Ellers i Asia svekkes Nifty 50 i India 0,27 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,15 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,68 prosent.