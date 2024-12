Den overraskende nyheten ble kjent i en børsmelding fra Equinor torsdag morgen.

Det sammenslåtte selskapet vil bli den største uavhengige olje- og gassprodusenten på britisk sokkel og når avtalen er sluttført, vil den nye uavhengige produsenten være eid sammen av Equinor og Shell med en halvpart hver.

– Britisk sokkel modnes, og vi har en del erfaring med å jobbe med modne felter på norsk sokkel. Det trengs en ny tilnærming. Vi tror vi kan få mer ut av ressursene på britisk sokkel ved å gfjøre det på denne måten. sier presseansvarlig Ole Morten Aanestad til Finansavisen.

Equinor produserer rundt 38.000 fat olje i Storbritannia, og er dermed en liten del av selskapet, mens den britiske delen av Shell har en produksjon på over 100.000 fat per dag. Det nye selskapet forventes å produsere over 140.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2025.

Gjennom denne transaksjonen kan Equinor dra fordeler av økt produksjon og kontantstrøm på kort sikt. En mer balansert eierstruktur til eiendelene bidrar også til å redusere samlet risikoeksponering, skriver Equinor i børsmeldingen.

– Jeg tror det er en bra deal, med forbehold om at bytteforholdet er fair, og det tror jeg når det er så store og proffe oljeselskaper, som gjør dealen, konkluderer analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

EN GOD DEAL: Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets mener sammenslåingen mellom Equinor og Shell gir mening. Iván Kverme

Moden sokkel

Investeringene på britisk sokkel er på vei nedover, godt hjulpet av en en relativt nylig innført ekstraskatt for olje- og gasselskapene. Det var i 2022 at britene innførte en såkalt Energy Profits Levy (EPL), eller «windfall tax», på 25 prosent for å få en ekstra del av merprofitten som oljeselskapene hentet ut fra stigende energipriser etter pandemien og krigen i Ukraina. Denne ble økt til 35 prosent i januar i fjor.

Den nye Labour-regjeringen har foreslått å øke EPL med nye 3 prosentpoeng. Det vil gi en samlet skattesats for oljeselskapene på 78 prosent. Samtidig er det foreslått å forlenge EPL med ett år til 2030. Regjeringen vil også fjerne enkelte investeringsfradrag.