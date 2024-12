Tidlig neste år skal Azoria Partners lansere en «anti-woke» ETF (børsnotert fond), skriver Financial Times. ETF-en skal hete S&P Meritocracy med tickerkode SPXM.

«Woke er et begrep opprinnelig hentet fra den afrikansk-amerikanske konteksten som tradisjonelt betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. Begrepet har blitt brukt bredere om å være engasjert i kampen mot urettferdigheter i samfunnet, særlig rasisme, sexisme og annen diskriminering», er definisjonen til Wikipedia.

Strategien til fondet er å speile den brede S&P 500-indeksen, men ekskludere selskap som vektlegger mangfold, likestilling og inkluderingshensyn (DEI) i ansettelsesprosesser. Det kan minne om ESG-fond som ekskluderer selskaper som forurenser.

«Slutt med det tullet. Ansett de beste og smarteste. Ikke beklag det, tjen penger, gi dem til aksjonærene, og gjør det riktige», sier grunnlegger James Fishback om woke-ansettelsesprosesser.

Angriper Starbucks

Et av selskapene som ikke blir tatt inn i porteføljen, er kaffekjeden Starbucks.

Torsdag skal fondet offentliggjøre resonnementet eller tankene sine rundt Starbucks ved Donald Trumps Mar-a-Lago resort i Florida. Blant andre skal Ark Invest-toppen Cathie Wood delta på forsamlingen, ifølge Financial Times.

Starbucks sa til avisen at de tidligere hadde en policy om at minst 30 prosent av de ansatte skulle ha ulik etnisk bakgrunn, men at det ikke gjelder lenger.

«Amerikanere, enten de stemte på president Trump eller ikke, ønsker ikke å investere i selskaper som driver woke vitenskapseksperimenter», sier Fishback.

Listen over andre potensielle ekskluderinger tilsvarer omtrent tre dusin selskaper.