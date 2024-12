Naturkatastrofer har ført til skader for 3.420 milliarder hittil i år

Det er opp 6 prosent fra 2023 – og tilsvarer rundt 3.420 milliarder kroner.

For forsikringsselskapene alene er kostnaden 135 milliarder dollar, en økning på 17 prosent fra året før. Dette er femte år på rad at de forsikrede tapene bikker 100 milliarder dollar, ifølge Swiss Re, som er forsikringsselskapenes forsikringsselskap.

Klimaendringene er en økende årsak til naturødeleggelser, mener selskapet, som påpeker at 2024 ligger an til å bli det hittil varmeste året som er registrert.

Det er særlig økte kostnader knyttet til flommer. Globalt er 2024 året med tredje høyest kostnader for flommer. Ser man kun på Europa er flomåret det andre dyreste registrert.

USA står for den største andelen forsikringstap. Orkanene Helene og Milton skapte enorme ødeleggelser sørøst i USA i september og oktober. Det anslås at forsikringsselskapene må ut med nær 50 milliarder dollar kun for disse to hendelsene. Totalt står USA for to-tredeler av de totale forsikrede tapene globalt i 2024.