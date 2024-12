Morgan Stanley løfter teknologiaksje på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,21 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 13,50.

HP

Hewlett Packard-aksjen stiger 4,0 prosent i åpningsminuttene etter at Morgan Stanley har oppgradert aksjen til overvekt i forkant av selskapets kvartalspresentasjon som finner sted etter børsens stengetid. Ifølge CNBC beskriver meglerhuset aksjen som attraktiv på kort sikt.

Beige Book

Ni av Feds tolv distrikter rapporterte om oppgang da onsdagens Beige Book - Feds regionale nettverksrapport - ble publisert.

«Mange av kontaktene rapporterte om økte innkjøpspriser, men også at det var vanskeligere å ta det igjen i økte utsalgspriser. De fleste distriktene rapporterte om stabilt eller svakt stigende sysselsetting og at lønnsveksten var noe dempet. Det var også forventninger til stabil eller noe vekst i sysselsettingen det neste året», skriver DNB Markets i en rapport.

Torsdagens makro

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 224.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. november. Dette er en økning på 11.000 fra uken før, da antallet var 213.000. På forhånd var det ventet 215.000, ifølge Trading Economics.

Nye tall for USAs handelsbalanse viser et underskudd på 73,8 milliarder dollar i oktober. Ifølge Trading Economics var det ventet en handelsbalanse på minus 75,0 milliarder dollar nå.