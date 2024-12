Falnes-favoritt: Henter flere milliarder

Public Property Invest har i dag gjennomført utstedelsen av sitt første obligasjonslån på 300 millioner euro, fremgår det i en børsmelding torsdag ettermiddag.

Beløpet tilsvarer over 3,5 milliard norske kroner.

Obligasjonen har en løpetid på 5,25 år, med forfall 12. mars 2030, og en fast rente på 4,625 prosent.

Utstedelsen var betydelig overtegnet, med deltakelse fra mer enn 100 internasjonale investorer.

Det var Citi, Danske Bank, DNB, J.P. Morgan og Nordea som var tilretteleggere for transaksjonen.

Obligasjonen er utstedt under PPIs nylig etablerte EMTN-program på 2 milliarder euro. Det vil bli søkt om notering på den offisielle listen til Euronext Dublin, og obligasjonen forventes å få en Fitch-rating på BBB.

Markerer et nytt kapittel

Puplic Property Invest ble opprinnelig startet som et samarbeid mellom Arctic Securities og det kriserammede svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

Selskapet, som ble børsnotert i slutten av april i år, viser til at nettoinntektene fra utstedelsen vil bli brukt til generelle selskapsformål og til å refinansiere eksisterende sikret gjeld, fremgår det i børsmeldingen.

HENTER KAPITAL: PPI Public Property Invest har torsdag gjennomført sitt første obligasjonslån med suksess. Her avbildet da selskapet ble notert på Oslo Børs Euronext. PPI Public Property Invest noteres på Oslo Børs Euronext. Ilija Batljan, gründer, styremedlem og midlertidig adm. dir i selskapet. Thomas Breivik til venstre. Foto: Iván Kverme

– Denne første obligasjonsutstedelsen under EMTN-programmet markerer et nytt kapittel i PPIs korte historie. Vi er svært takknemlige for tilliten fra investorene, som resulterte i at boken ble rundt fem ganger overtegnet, sier Ilija Batljan, fungerende konsernsjef i PPI.

Ilija Batljan, tidligere SBB-topp, måtte gå inn som midlertidig sjef i PPI rett før børsnotering da et dødsfall gjorde at posisjonen ble stående åpen. Planen var egentlig at han skulle inn i styret og sitte som leder i investeringskomiteen.

Falnes-favoritt

Blant annet investor Kristian Falnes har en betydelig posisjon i Public Property Invest, og er således hans aksje i Finansavisens Bjellesauportefølje.

Ifølge aksjonærtjenesten Holdings kjøpte han flesteparten av sine aksjer på kurs 14,05 kroner i april.

Det betyr at investoren sitter med en avkastning på 21 prosent så langt gitt aksjekursen torsdag ettermiddag på 17,06 kroner.