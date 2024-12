Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:



Equinor tar med et fremførbart underskudd på hele 84 milliarder kroner når selskapet går sammen med Shell på britisk sokkel, og analytikerne hyller skattegrepet.

Steffen Evjen i DNB Markets påpeker at Equinor bidrar med et fremførbart underskudd som det nye samarbeidet kan dra nytte av raskere enn det Equinor kunne gjort selv. Tom Erik Kristiansen i Pareto tilføyer at det kan bety høyere utbytter for Equinor fremover.

Håvard Nordtveit, tidligere landslagsspiller i fotball, solgte leiligheten på Tjuvholmen i Oslo for 80,5 millioner kroner , men nå er den tilbake på markedet som et dekningssalg. Nordtveit forklarer at den amerikanske kjøperen ikke har gjort opp for seg.

Den eksklusive leiligheten har i løpet av de seneste to årene vært den dyreste leiligheten til salgs på Finn.no. For to år siden prøvde Nordtveit å selge den for 90 millioner kroner.

Biotekselskapet Oncoinvent går på børs etter å ha gruset aksjekursen med 80 prosent.

Selskapet utvikler en behandling der radioaktive mikropartikler injiseres i bukhulen for å bekjempe kreft. Det har nå hentet 130 millioner kroner til en kurs på bare 2 kroner pr. aksje. Tidligere i år hentet selskapet 71 millioner, og da var kursen 10 kroner.

På lederplass spør Trygve Hegnar om tennisspiller Casper Ruud har løst skatteproblemet. Ligningstallene for 2023 viser en inntekt på 45 millioner kroner, en formue på 77 millioner og skatt på over 11 millioner kroner.

Det spesielle ved profftennisen er at spillerne knapt oppholder seg i sitt hjemland. Casper Ruud kjøpte i fjor et hus på Snarøya til 50 millioner kroner. Hva skal han med det? Det som er sikkert, er at skatten ville blitt null om Ruud bosatte seg i Monaco, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Etman International

Makro:

Norge: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00