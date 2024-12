Trump har utpekt sin «krypto-tsar»

Donald Trump har utpekt investor og podkast-vert David Sacks til å bli «kunstig intelligens og kryptovaluta-tsar», en nyopprettet stilling som skal styrke kryptoindustrien under Trumps kommende presidentperiode.

«David vil lede administrasjonens politikk innen kunstig intelligens og kryptovaluta, to områder som er avgjørende for fremtidig amerikansk konkurranseevne. David vil fokusere på å gjøre Amerika til den ubestridte globale lederen på begge områder,» sa Trump i et innlegg på sitt nettverk Truth Social ifølge Bloomberg.

Trump opplyste også at Sacks skal lede presidentens vitenskaps- og teknologiråd.

Støttespiller

Under Trumps valgkamp bidro Sacks ved å hjelpe med å hente finansiering fra teknologibransjen. Blant annet skal han ha opprettet et arrangement i sitt eget hjem der billettene kostet 300.000 dollar, drøyt 3,3 millioner kroner, pr. person, som gikk til valgkampen. Han skal også være nært tilknyttet den kommende visepresidenten JD Vance.

Sacks har tidligere vært driftsdirektør i Paypal og jobber i dag i investeringsfondet Craft Ventures, der han kommer til å fortsette i jobben, i tillegg til å være «krypto-tsar».

Den nyopprettede rollen skal etter planen gi kryptoaktører en direkte linje til den politiske toppen i USA og fungere som et bindeledd mellom Trump, Kongressen og statlige byråer som jobber med digitale eiendeler, som finanstilsynet SEC.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta målt i markedsverdi, nådde torsdag morgen 100.000 dollar. Prisen falt imidlertid tilbake i løpet av dagen, og fredag formiddag omsettes kryptovalutaen for 98.653 dollar.